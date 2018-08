Sabesp anuncia facilidades para atender clientes; confira as mudanças

Uma boa notícia para quem precisa resolver problemas com a Sabesp. A partir de agora, vai ficar mais fácil pedir serviços ou resolver situações com a concessionária. Uma das alterações é o parcelamento de contas, que agora poderá ser feito pelo telefone ou por meio digital. Na prática, não será mais necessário sair de casa para isso.

O cliente que precisar comprovar um pagamento já feito, mas ainda não confirmado pelo serviço bancário, poderá informar a quitação pelo telefone mesmo. Os pedidos mais comuns nas agências presenciais até então eram os de negociações de débitos e segunda via de contas. Para facilitar a vida do cliente, ambos poderão ser realizados pelo aplicativo Sabesp Mobile, na agência virtual, ou ainda por telefone.

Canais – Além da Sabesp Mobile (disponível gratuitamente na Play Store e App), a agência virtual e o chat online ficam no site www.sabesp.com.br, além da Central de Atendimentos pelos telefones 195 e 0800-0550195. Ao lado, se liga no serviço completo.

Novidades – Para fazer alteração cadastral agora todos os municípios podem fazê-lo pelo telefone. Religação de água também pode ser realizado pelo telefone e pelo atendimento eletrônico. Emissão de segunda via e negociação de débitos começa a ser feito em setembro por telefone e atendimento eletrônico.

Também a partir de setembro podem ser feitos os pedidos de revisão de conta por telefone e no ano que vem pelo aplicativo e agência virtual. Quitação, baixa de conta e consulta de débitos poderá ser pedido pelo atendimento eletrônico no telefone. E pedido de ligação de água e esgoto sem vistoria, a partir de setembro pelo aplicativo ou pelo telefone, com orientações através de vídeos e fotos, sem necessidade de vistoria.