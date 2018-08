HOJE TEM ‘DIA D’: Campanha contra pólio e sarampo já aplicou mais de 6 mil doses

Hoje, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e o Sarampo terá novo ‘Dia D’, esforço concentrado que busca acelerar a participação da comunidade. Desde o dia 4 e até às 17h de anteontem, 16, a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo em Bragança aplicou 5.923 doses.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, foram aplicadas 2.961 (40%) doses contra a pólio e 2.962 (40%) da tríplice viral SCR (sarampo, caxumba e rubéola), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A campanha visa a imunizar crianças de 1 a 4 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta de cobertura vacinal maior ou igual a 95% deverá ser alcançada tanto na rotina, quanto nas campanhas. Em Bragança, de acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, há 7.032 crianças na faixa etária da campanha.

A vacina contra o sarampo é a tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Já contra a poliomielite, ou paralisia infantil é administrada a vacina oral, em gota. A campanha visa imunizar as crianças que ainda não tomaram a dose ou não obtiveram resposta imunológica satisfatória à vacinação, mantendo assim elevada a cobertura vacinal, para redução dos riscos de reintrodução destas doenças no Brasil.

A campanha vai até o dia 31 de agosto e a vacinação durante os dias úteis da semana atende no horário de funcionamento de cada UBS.