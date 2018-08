SETOR FOI O QUE MAIS DEMITIU EM BRAGANÇA: SETOR FOI O QUE MAIS DEMITIU EM BRAGANÇA

Levantamento feito pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, serviços e Turismo do Estado de São Paulo), feito com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), revelaram que em junho o comércio fechou 5,8 mil vagas de trabalho na soma de todos os municípios paulistas. O montante elevou o total de vagas eliminadas no primeiro semestre para 33,7 mil. O estudo foi feito em 16 regiões do Estado e apenas em abril as contratações foram maiores que as demissões.

Na análise que fez, a FecomercioSP destaca que o primeiro semestre foi marcado pela retração no emprego formal (com carteira assinada) e agravado pela greve dos caminhoneiros. Além do desemprego, o consumo das famílias se fez sentir.

O levantamento aponta também que entre 9 atividades pesquisadas, apenas as concessionárias de veículos abriram vagas em junho: 170 novos postos. Na outra ponta, mais vagas foram fechadas por lojas de vestuário, tecidos e calçados (1,8 mil) e o varejo de materiais de construção (1,2 mil).

Bragança – O comércio local também sentiu os efeitos do desemprego. Em junho, 68 vagas foram fechadas, número que elevou o total no primeiro semestre para 168 empregos eliminados. Nos últimos doze meses a oscilação é positiva, mas com apenas 33 postos. Comerciantes ouvidos pela reportagem disseram que não vislumbram no curto prazo a recuperação desses empregos na cidade.

Apontam que a economia, embora com alguns sinais de recuperação, porém lentos, ainda não retomou o crescimento esperado e que a greve dos caminhoneiros serviu para agravar ainda mais a situação.

Outros setores que também sentem os efeitos da crise e mais demitiram do que contrataram na cidade, foram a Construção Civil e o de Serviços.