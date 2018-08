/

Bragantino pega o Náutico hoje em busca de vaga no Brasileirão Série B Definida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na segunda-feira, 13, a fase de quartas de final do Brasileirão Série C começará hoje, com o Bragantino em campo. O time de Marcelo Veiga, quarto colocado no Grupo B, enfrenta o Náutico, campeão do grupo A, e um dos dois conquista a vaga depois de 180 minutos. O jogo de hoje será às 16 horas, no Nabizão, e o de volta no outro domingo, 26, na Arena Pernambuco. Ainda pelos jogos de ida, se enfrentam Santa Cruz x Operário-PR (Estádio do Arruda, 17h, amanhã, também em Pernambuco), Botafogo-PB x Botafogo de Ribeirão Preto (Estádio Almeidão, em João Pessoa) e na segunda-feira, 21 horas, Cuiabá x Atlético Acreano na Arena Pantanal, Mato Grosso. Regulamento – Para esta temporada foi abolido o critério de gol marcado na casa do adversário para servir de desempate. Um time que perca por 2 x 1, por exemplo, fora de casa, precisará fazer dois de diferença no jogo da volta para se classificar de forma direta. Qualquer resultado com apenas um gol leva a decisão para os pênaltis. As duas equipes se enfrentaram dez vezes computando-se as séries B e C e o ‘timbu’ pernambucano leva vantagem: são 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates. O alvinegro tem a chance de empatar essa estatística no jogo de hoje. Escalações – Com a equipe concentrada durante a semana, o técnico Marcelo Veiga não anunciou o ‘onze’ que entra em campo. Em entrevista anteontem, disse ter uma carta na manga para surpreender o time do Náutico. O alvinegro deve começar jogando com Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Vitinho e Rafael Chorão; Marquinhos e Matheus Peixoto. A equipe do Náutico treinou nos últimos dois dias em São Paulo e o técnico Márcio Goiano também não divulgou o time que entra jogando, mas deve iniciar com Bruno, Bryan, Camutanga, Sueliton e Assis; Josa, Jiménez e Luiz Henrique; Dudu, Robinho e Ortigoza