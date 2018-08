Bragança registrou 6,2 mil acidentes de trabalho nos últimos seis anos

Bragança registrou, entre 2012 e 2017, 6.294 acidentes de trabalho. No mesmo período, a cidade teve 1.294 afastamentos superiores a 15 dias causados por acidentes de trabalho. O impacto previdenciário foi de R$ 8.728.990,19 com perda de 157.958 dias de trabalho.

Esses números constam no Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, cujos dados mais recentes foram divulgados na última semana. A ferramenta é desenvolvida e mantida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) com a colaboração científica da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) e em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

De acordo com o órgão, nenhum outro sistema de dados na parte trabalhista, e até de outros setores, tem a mesma riqueza de informações, permite que a sociedade conheça melhor essa questão e que busque cada vez mais a prevenção de acidentes.

Houve, no total, 12 mortes. Lesões por cortes, lacerações, feridas contusas e puncturas, com 1.880 registros (28,1%) lideram o ranking de natureza das lesões, seguidas por fraturas, com 865 casos (12,9%) e contusão e esmagamento (superfície cutânea), 708 (10,6%)

Atividades – Segundo os dados, o segmento de atividades de atendimento hospitalar foi o que mais teve acidentes de trabalho no período analisado, com 594 registros (8,9% do total). Na sequência, aparecem os setores de hipermercados e supermercados (comércio varejista), com 531 registros (7,6%), e o de administração pública, com 372 ocorrências (5,5%).

Afastamentos – Dos 1.294 auxílios-doença concedidos em função de acidentes de trabalho, 89 (7,2%) foram para trabalhadores da administração pública, comércio varejista (supermercados), 66 (5,3%) fabricantes de peças e acessórios para veículos, 48 (3,8%) e para atividades hospitalares, 35 (2,8%).

No período pesquisado, a sociedade pagou R$ 8,7 milhões em indenizações previdenciárias em Bragança, valor alto que, em regra, decorre de descumprimentos em matéria de saúde e segurança, que são obrigações do empregador, a quem cabe zelar pelas condições de trabalho, capacitação dos empregados e fornecer equipamentos de segurança.