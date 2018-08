SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: Sartori nomeado secretário adjunto

O ex-vereador e várias vezes candidato a prefeito de Bragança, Gustavo Sartori, foi nomeado pelo governador Márcio França, na quarta-feira,15, como novo secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. A pasta tem orçamento de R$ 21 bilhões, sendo a terceira maior da administração estadual, que já teve como titulares Geraldo Alckmin e o próprio Márcio França.

Homem de confiança do governador, Sartori é líder do PSB na cidade e vai comandar a pasta responsável pelas Etecs, Fatecs e Univesp, a primeira universidade virtual do Estado de São Paulo.

Ontem, o secretário esteve em visita à redação da GB, onde foi recebido pelo jornalista Paulo Alberti Filho. Durante o encontro, destacou a Univesp, que tem 400 vagas para Bragança em quatro cursos: matemática, pedagogia, engenharia da computação e engenharia de produção. Trata-se de uma universidade pública virtual, reconhecida pelo Ministério da Educação e conta com professores das principais universidades do Brasil.

Sartori também falou que na próxima semana vai contatar o prefeito em exercício, Amauri Sodré, para colocar a secretaria à disposição do município.