Doação a campanha eleitoral precisa ser informada no IR

Os eleitores que, além do voto, quiserem doar recursos financeiros aos candidatos, sobretudo este ano, com a facilidade das vaquinhas virtuais, devem colocar na declaração do Imposto de Renda o valor da doação e estar atentos para não cair em fraudes ou na malha fina da Receita Federal do ano que vem.

A lei estabelece que o eleitor pode doar até 10% dos rendimentos brutos que obteve no ano passado, porém há que se respeitar um teto de R$ 1.064.10 por dia no financiamento coletivo. Os dados devem estar na ficha “Doações a Partidos Políticos, Comitês Financeiros e Candidatos a cargos efetivos no programa de declaração do IR 2019.

Um dos erros mais comuns do contribuinte na declaração, e que pode até levá-lo à malha fina, é deduzir o valor doado para a campanha ou partido a fim de pagar menos imposto ou ter uma restituição maior. As doações a campanhas não são dedutíveis – o contribuinte só pode destinar o IR devido à Receita Federal para doações desde que elas sejam feitas a entidades e fundos ligados ao governo.