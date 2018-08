Conselho Municipal do Idoso tem nova diretoria

Na manhã de quinta-feira, 9, na sede da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), foi eleita a nova diretoria executiva do Conselho Municipal do Idoso, com a divulgação das propostas de atividades.

A direção ficou assim composta: Dra. Dilza Maria Raymundo Cardoso (presidente), representante da Ordem dos Advogados do Brasil;Tiago Cerqueira Vidiri (vice-presidente), representante da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer; Elisabete das Neves Silva (primeira-secretária), representante das Pessoas Idosas; e Helena Maria Kurokawa Lorencini (segunda-secretária), representante da SEMADS.

Outros assuntos foram tratados durante o encontro, dentre eles a Semana do Idoso, em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, comemorado em 1º de outubro, sugestão que a Presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Francine Pereira aceitou e junto à comissão tratará dessa programação numa próxima reunião. Além disso, foi destacada a importância da Pré-Conferência do Idoso e sua preparação para março de 2019. Para definir a programação, os colaboradores do Conselho e FSS se reunirão na manhã do dia 5 de setembro na SEMADS.

Participaram desta reunião os titulares: Jussara Leme Gaia, Carla Maria Lopes Cubero de Lima, Tiago Cerqueira Vidiri, Helena Maria Kurokawa Lorencini, Dilza Maria Raymundo Cardoso, Fabiano Aparecido Pires, José Carlos Giani, Maria das Dores Rodrigues da Silva e Teresinha do Carmo Silva; os suplentes: Marcus Antônio da Silva Leme, Susana Aparecida Pereira Magdalena, Simone Betânia de Moraes Pereira, Neide Salomão Monreal, Elisabete das Neves Silva e Maria Aparecida Lopes Ribeiro; além das convidadas Helena Barrese e Francine Pereira.

Os novos conselheiros foram empossados pelo prefeito em exercício Amauri Sodré, em solenidade no Gabinete do Executivo em 25 de julho, para o biênio 2018/2020.