Samu terá unidade veterinária móvel para atender animais silvestres e domésticos

A Prefeitura deve anunciar em breve o atendimento e proteção aos animais silvestres e domésticos. Vai implantar o sistema de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário, chamado de Samu-Vet, um programa itinerante de castração de cães e gatos.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, uma ambulância está sendo adaptada para os resgates emergenciais de cães e gatos doentes e sem dono. O serviço vai oferecer condições adequadas para o transporte dos animais e atendimento prévio durante o trajeto até o Abrigo Municipal.

O Secretário do Meio Ambiente, Alexandro de Souza Morais, disse que o serviço é fundamental para o socorro desses animais e que “a Administração Municipal demonstra preocupação com a causa animal e estamos trabalhando intensamente para lançar o serviço o mais rápido possível”.

Outro aspecto importante é o programa de esterilização de cães e gatos do município, por meio da castração, como forma de controle da população de animais em situação de rua e/ou vítimas do abandono.

O secretário, que chama o novo veículo de Castramóvel, oferecerá cerca de 150 vagas mensais e atenderá, prioritariamente, animais em situação de rua e famílias de baixa renda em diversos bairros, inclusive os da Zona Rural.

Disse também que estudos técnicos e financeiros já estão em andamento para a Criação do Hospital Veterinário Público destinado ao atendimento gratuito à população de baixa renda.

Fauna – Em junho, a Administração Municipal formalizou a parceria, por meio da assinatura do termo de colaboração, com a OSC Associação Mata Ciliar, com o objetivo de trabalhar com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente na realização de ações conjuntas de proteção e reabilitação da fauna silvestre, bem como, um programa de educação ambiental para as escolas do município.