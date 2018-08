Comércio teve aumento de 3,9% nas vendas do Dia dos Pais

O comércio comemorou a celebração do Dia dos Pais, pois as vendas tiveram o melhor desempenho dos últimos anos. A informação foi do Indicador Seresa Experian de Atividade do Comércio. O crescimento foi de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passdo.

Só no final de semana, 10 a 12 de agosto, o aumento foi de 1,1% na comparação com o final de semana equivalente do ano anterior. Embora positivo, o resultado ficou abaixo do registrado no Dia das Mães, quando as vendas cresceram 5,7%, mas empatou com o Dia dos Namorados.

À prazo – Segundo a Serasa, as vendas parceladas oscilaram negativamente este ano em relação a 2017. Esse dado é da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito). A variação negativa foi de 0,10%.

O Dia dos Pais funciona como um termômetro para as vendas de Dias das Crianças e o Natal, por ser a primeira data comemorativa do segundo semestre.