‘Vigilância em Ação’ abriu a campanha de vacinação antirrábica

A Secretaria de Saúde, Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças e Vigilância Sanitária, realizou no último sábado, 11, o evento ‘Vigilância em Ação’, na Arena do Lago do Taboão, com o objetivo de conscientizar a população sobre temas relacionados à saúde.

Na oportunidade, a Vigilância Epidemiológica aplicou vacinas antirrábica em 140 cães e 20 gatos; 19 contra a influenza para os grupos prioritários; 9 contra a febre amarela e 95 testes de HIV, Sífilis e Hepatite. Foram dadas informações e orientações sobre a dengue, controle de escorpiões, tuberculose, o papel da Vigilância Sanitária, escultura de balões e massoterapia, dentre outras atividades. Cerca de 750 pessoas prestigiaram o evento.

O ‘Vigilância em Ação’ contou com parceria e colaboração das Secretarias de Serviços, de Cultura e Turismo, de Ação e Desenvolvimento Social, de Mobilidade Urbana, de Segurança e Defesa Civil, da Instituição de ensino FESB, Escola Técnica Madre Paulina, Nova Biotec, Sistema de Aperfeiçoamento Técnico de Ensino (S.A.T.E) Escola de Bombeiro Civil, Escola de Aviação Civil Flywin, Grupo Raça e Movimento, Cia. Magic Street Dance, Rutelene Paula de Souza professora de Zumba e Micael Lima professor de Slackline.