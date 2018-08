Em um ano gasolina sobe 4 vezes mais que inflação

A política de preços adotada pela Petrobras para os combustíveis resultou num aumento de 20,2% em Bragança, no preço médio do litro da gasolina, mais de quatro vezes a inflação oficial de 4,48% nos últimos 12 meses medida pelo Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA). Em relação ao etanol, a elevação do preço em um ano foi de 3,4%. O litro da gasolina custava, em média, na cidade, R$ 3,501 e agora é vendido por R$ 4,208.

O etanol, que acumulou reajuste menor em um ano, tem sido a alternativa dos motoristas na hora de abastecer os veículos flex. Todos esses números constam do levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O preço médio do litro do etanol há um ano era de R$ 2,373 e, hoje, a R$ 2,455. Em valores, o preço do etanol também tem atraído mais o consumidor na comparação com a gasolina.

Os especialistas citam que vários foram os fatores que levaram ao aumento no preço da gasolina, entre eles dois impostos federais (PIS e Cofins) e a variação do barril do petróleo no mercado externo, que levou a uma produção menor e elevação do preço, tudo isso aliada à valorização do dólar. Para culminar, a Petrobras adotou a política de reajuste diário, com repasse da variação do preço do petróleo.

A sistemática do etanol é própria, está vinculada à safra e entressafra da cana. No atual momento é o da safra. Isso gerou distorção de preços na comparação com a gasolina, num valor poucas vezes visto. A diferença chega em torno de R$ 1,70 o litro. Ainda segundo os especialistas, quando essa diferença era de R$ 1,00 o consumidor já migrava da gasolina para o etanol.

E dizem, ainda, que o mercado está retraído e não existe perspectiva de grandes investimentos.