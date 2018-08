Reunião entre Prefeitura e Caixa discutiu financiamento de máquinas

Na manhã de ontem o prefeito em exercício Amauri Sodré esteve reunido com o gerente geral da Caixa Econômica Federal, Antonio Carlos Ribeiro, secretários e vereadores, oportunidade em que fez a entrega da cópia da lei aprovada pela Câmara, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à instituição, através do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), para renovar a frota de veículos e maquinários da Secretaria Municipal de Serviços.

O financiamento, de acordo com a lei, pode ser de até R$ 7,9 milhões, montante que vai ser utilizado na compra de 68 equipamentos, como escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão truck basculante, caminhonetes, trator agrícola, caminhão pipa, moto niveladora e acabadora de asfalto. A aquisição desta última, segundo o secretário Aniz Abib Júnior, vai reduzir gastos públicos para a pavimentação de vias.

Segundo o gerente da CEF, Antônio Carlos Ribeiro, a próxima etapa será a formatação junto à Caixa Econômica Federal, composição de garantia, certidões que estão faltando para liberar os recursos. Mas isso só ocorrerá ao fim do período eleitoral, quando a Caixa estará liberada para assinar o contrato. será o primeiro município, dentre os 44 da região, será o primeiro a conseguir esse tipo de recurso.

No dia 27 de junho, Bragança foi reavaliada e conseguiu aumentar o rating para a categoria ‘BB’, que lhe garante uma linha de financiamento aprovada no valor do montante aprovado pela Câmara, R$ 7,9 milhões.