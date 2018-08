DIA DOS PAIS: Consumidores procuram promoções e preços baixos

Roupas e sapatos são os produtos mais procurados este ano para o Dia dos Pais, mantendo o mesmo foco do ano passado. Na cidade a preferência tem sido por lojas populares que estão com promoções e preços mais baixos para atrair clientes e algumas delas garantem que a estratégia está funcionando.

Dentre as escolhas do consumidor destacam-se calça Jeans e camisa social. Em média, a camisa é encontrada entre R$ 20 e R$ 50. Os sapatos vêm logo em seguida, pois são muitas as lojas, as opções e modelos, além dos preços.

Alguns lojistas disseram à GB que as vendas começaram a melhorar no início desta semana, pois coincidiu com o período de pagamento dos salários e que há, realmente, promoções que agradam à clientela.

No ano passado o tíquete médio dos presentes estava entre R$ 100 e R$ 200. Para este ano, de acordo com os comerciantes, essa média caiu para R$ 50 a R$ 100.

Conforme reportagem na GB de terça-feira, 7, os segmentos mais procurados são os de roupas, calçados e perfumes, além de artigos esportivos, bebidas e eletroeletrônicos.

De acordo com os comerciantes, o cartão de crédito tem sido a principal forma de pagamento, seguida de transações á vista em dinheiro e do cartão de débito.