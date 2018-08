Matrículas abertas para curso de Pedagogia no Polo UAB de Bragança

Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para o processo seletivo do curso de Licenciatura em Pedagogia (Educação Profissional e Tecnológica), na modalidade Ensino à Distância, do Instituto Federal de São Paulo, campus Boituva.

O curso é destinado às pessoas que tenham concluído o Ensino Médio e terá a duração de 4 anos. Nessa seletiva não haverá prova e será feita por meio de análise do histórico escolar dos candidatos (notas obtidas em Língua Portuguesa e Matemática no último ano do Ensino Médio).

A inscrição é gratuita e envolverá três fases obrigatórias: leitura do edital (disponível em https://goo.gl/MYg8hr), criação do cadastro no Portal do Candidato (https://processoseletivo.ifsp.edu.br/) e preenchimento eletrônico do formulário de inscrição e questionário socioeconômico.

Para o Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta Brasil (UAB) de Bragança Paulista, serão 50 vagas, sendo 25 para ampla concorrência e 25 reservadas, EP (Escola Pública), Renda, PPI (preto, pardo, indígena) e PCD (pessoas com deficiência).

O início das aulas será no dia 20 de outubro. Para mais informações, o endereço eletrônico para inscrição é o hhtp://www.ifsp.edu.br. O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), fica na Rua Alexandre Berbari, nº101, Jd. São Lourenço.