Eleição: faltam cinco dias para início da campanha

A campanha eleitoral deste ano começa daqui a cinco dias. Depois de realizadas as convenções, onde foram definidos os candidatos – prazo encerrado no último domingo -, os partidos e coligações agora têm até quarta-feira, 15 de agosto, para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada Estado.

A partir de quinta-feira, 16, tem início a campanha eleitoral, com a realização de comícios (sem apresentações artísticas), uso de amplificadores de som, propaganda na Internet, distribuição de material gráfico, passeatas e caminhadas.

Já a propaganda no rádio e na TV começa em 31 de agosto, indo até 4 de outubro. O horário eleitoral será apresentado duas vezes por dia, em blocos de 25 minutos cada, sendo às 7h e às 12h no rádio, e às 13h e 20h30 na TV, com os candidatos a presidente e deputado federal aparecendo terças, quintas e sábados, e os candidatos a governador, senador e deputado estadual às segundas, quartas e sextas. Os candidatos ainda terão as inserções ao longo da programação, de até 30 segundos.

Mais curta- Esta será a campanha eleitoral mais curta desde a redemocratização, com apenas 50 dias. Até 2014, os candidatos podiam se apresentar durante quase três meses aos eleitores, tempo que foi reduzido pela metade.

O formato já foi testado no pleito municipal de 2016, mas será a primeira vez em uma eleição estadual e nacional. Ao mesmo tempo, é a eleição com mais candidatos a presidente desde 1989, com 13 concorrentes. Para governador, são 12 candidatos em São Paulo, e outros 13 a senador.

Doações – A nova legislação doações aos candidatos. Empresas estão proibidas de doarem qualquer valor. Apenas pessoas físicas podem contribuir no limite de 10% de sua renda declarada no ano anterior.

Bragança – As convenções dos partidos definiram apenas 2 candidatos a deputado pela cidade. O atual detentor de mandato, Edmir Chedid (DEM), que visa a sétima legislatura, e o vereador Basílio Zecchini Filho (PSB).

CALENDÁRIO ELEITORAL

15 de agosto – Fim do prazo de registro dos candidatos no TSE e TRE

16 de agosto – Início da campanha de rua e Internet, comícios e

distribuição de materiais gráficos

31 de agosto – Início do horário eleitoral no rádio e TV

4 de outubro – Fim da campanha no rádio e TV

6 de outubro – Fim da campanha de rua

7 de outubro – Votação em primeiro turno