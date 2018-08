Santa Luzia: Escorpiões deixam mães em alerta

Mais um caso com escorpiões tem deixado mães em estado de alerta no bairro da Santa Luzia. Foram seis encontrados por moradores em uma mesma rua. A reportagem da GB esteve no local para verificar o que estaria motivando o aparecimento dessa espécie de aracnídeo.

Francine Patrícia Sanches, moradora da Rua Luiz Latanzi Filho, relatou que encontrou três escorpiões em sua residência, o último foi na terça-feira 7, no banheiro. A preocupação foi tanta que ela chegou a comprar três galinhas para impedir que eles apareçam no quintal e causem riscos as crianças. “Já ensinei as crianças o que é um escorpião e que não devem chegar perto”, informou.

Foi constatado que atrás da casa de Francine e de seus vizinhos existe uma propriedade com duas casas e um vasto quintal, ambos em completo estado de abandono. As casas sofreram depredações de invasores e no terreno é jogado muito entulho e lixo doméstico, criando condições perfeitas para a proliferação de escorpiões.

Ela já tentou contato com os proprietários da casa mas não obteve resposta. “Faz um ano que vou até eles e questiono o estado da propriedade, um deles me disse que não é responsabilidade dele, uma vez que são outras pessoas que jogam lixo, mas se o terreno é dele, ele é o responsável pela conservação. No final das contas um proprietário joga para o outro e nada é feito”.

Francine ainda reclamou com vereadores, vizinhos recorreram a Prefeitura para uma solução, mas nenhuma providência foi tomada. Enquanto isso, Francine e seus vizinhos, que também tem filhos menores de cinco anos, se sentem ameaçados.