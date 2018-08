Frio deve bater recorde no final de semana

Os dias de chuva parece que chegaram ao fim, pelo menos neste final de semana, mas o tempo segue gelado em Bragança, segundo os institutos de meteorologia. A massa de ar polar que levou neve ao Sul do Brasil também vai trazer frio recorde para todo o Estado de São Paulo.

O domingo deve ter a manhã mais gelada da semana, com previsão de sol, porém com os termômetros marcando 8°C, céu azul e sem previsão de chuva. Durante a madrugada, no entanto, a temperatura pode chegar a 6°C. As máximas não passam dos 20°C. A segunda-feira amanhece com 10°C e mantém as mesmas previsões dos dias anteriores, sem chuvas mas com frio durante todo o período.

Fortes ventos também atingem a cidade e região, resultado de um ciclone extratropical que se formou no oceano, segundo o Climatempo. As rajadas de vento podem passar de 50 km/h.

Cantareira – O Sistema Cantareira continua com nível de armazenamento de água abaixo dos 40%. A chuva que caiu sobre as cidades onde estão as seis represas do sistema não foi suficiente para melhorar os índices preocupantes.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quantidade de chuva correspondeu somente a 37% do esperado para o mês, quando eram esperados 44,6 milímetros de chuva em julho, mas até agora só choveu 16,3 milímetros.

Na região do Cantareira os reservatórios seguem abaixo dos 40% de sua capacidade e em estado de alerta. Ontem registrava 39,9%, com 392 milhões de m³.

Na prática, o estado de alerta (igual ou abaixo de 40%,) reduz a quantidade de água que a Sabesp pode retirar do manancial de 31 mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo. A determinação da agência de volume máximo de água a ser retirada deve ser cumprida sempre a partir do primeiro dia do mês seguinte.