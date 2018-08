Uma das vias da Praça 9 de Julho é liberada

Na manhã de ontem a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realizou a liberação de uma das vias da Praça 9 de Julho. A partir de agora, os motoristas que vêm da Avenida dos Imigrantes sentido à Avenida D. Pedro I, seguirão pela nova faixa.

A sinalização está sendo feita com cones para que as pessoas se acostumem com a nova demarcação horizontal, e em breve as adequações necessárias serão realizadas. Segundo o Secretário Municipal Aniz Abib Júnior, com a abertura dessa via será estudado como fluirá o trânsito da Rua Teixeira e Avenida Alpheu Grimello para a implantação do sistema binário (com mão única de direção). “A implementação da onda verde (conjunto de semáforos inteligentes, na qual o motorista passa em um semáforo e na medida que se aproxima do próximo, ele abre) está sendo implementada para dar maior fluidez ao trânsito, viabilizando um fluxo mais seguro para pedestres e motoristas”, explicou o secretário.

A Prefeitura está estudando a construção de uma passarela onde hoje tem uma faixa de pedestre perto do Banco Itaú. Como toda a realização de obra, as alterações geram transtornos temporários, mas a longo prazo oferecerá mais conforto e fluidez à locomoção da população bragantina e da região.