12 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA: Aumenta o número de medidas protetivas em Bragança

A Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completou 12 anos de sua sanção no último dia 7. Desde que entrou em vigor, a medida pretende defender a mulher e pessoas que se identificam com o gênero – como transexuais e homossexuais – de violência doméstica e familiar ocasionada pelo companheiro, parente ou pessoa do convívio. A lei também contempla situações em que se é identificada violência psicológica e sexual.

Apesar de já existir pena para casos de lesão corporal, a Lei Maria da Penha trouxe novidades para segurança da mulher. Além da prisão do suspeito, a violência doméstica tornou-se agravante considerado para aumento da pena do acusado. Nesses casos o agressor não pode substituir a pena por doação de cestas básicas ou pagamento de multas e há ordem de afastamento do mesmo em relação à vítima e seus parentes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o quinto País com altos índices de feminicídio – crime praticado contra a mulher, por esta pertencer ao gênero feminino – com 4,8 para cada 100 mil mulheres.

Medidas – Em Bragança os números da violência tem aumentado. Levantamento realizado junto ao Tribunal de Justiça revelou que de janeiro a junho, foram concedidas 219 medidas protetivas, que obrigam o agressor a romper contato com a vítima. Destas, 98 garantem proibição de contato e aproximação com os familiares e testemunhas, além de fixar um limite de aproximação entre agressor e vítima. De afastamentos do lar, 23 homens estão impedidos de morar na mesma residência que a companheira.

Ante os números de 2017, a Justiça concedeu 67,12% mais medidas protetivas as mulheres em situação de violência. Apesar do avanço, sabe-se que muitas ocorrências são subnotificadas.

Resultados – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou que em 2015 a lei contribuiu para diminuição de aproximadamente 10% na taxa de assassinatos de mulheres dentro da casa das próprias vítimas. A medida é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações que versam sobre o enfrentamento à violência contra a mulher em todo o mundo.

Ao mesmo tempo, o Mapa da Violência divulgado no mesmo ano apontou que em dez anos, o número de mulheres vítimas de homicídio cresceu 21%. Neste período, foram registradas 46.186 assassinatos de pessoas do gênero feminino. Ainda segundo o documento, na maioria dos casos a morte foi causada por conhecido da vítima.