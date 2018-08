Lei Seca multa 450 nas estradas da região

As polícias rodoviárias estadual e federal autuaram 450 motoristas nas rodovias da região por embriaguez ao volante no primeiro semestre deste ano. Destes, 126 foram flagrados sob o efeito de álcool e outros 324 se recusaram a fazer o teste do etilômetro (bafômetro), o que também incorre na infração.

A Lei Seca, aprovada há dez anos, trouxe mudanças importantes para ajudar a coibir a combinação entre bebida e direção e, consequentemente, reduzir o número de acidentes e respectivas vítimas. Ao longo dessa década, a legislação foi modificada algumas vezes para aumentar as possibilidades de punição, mas ainda muitas pessoas arriscam ingerir bebidas alcoólicas e dirigir.

Nas estradas da região, a Polícia Rodoviária Federal responde por 90 quilômetros da rodovia Fernão Dias, porém somente 8 quilômetros passam em território bragantino, e segundo números fornecidos à GB, foram 14 ocorrências no primeiro semestre deste ano. Em 2017 foram 54 autuações. A maior parte das infrações é constatada nas áreas próximas aos postos policiais. Embora muitos dos casos ocorram nos finais de semana e relativos a pessoas jovens, há frequentes registros em dias úteis. Motoristas de todas as idades são enquadrados na Lei Seca e os homens são maioria.

Estaduais – Cinco estradas que estão sob a jurisdição do Estado passam por Bragança e a Polícia Rodoviária cobre um trecho de aproximadamente 324 quilômetros: Capitão Bardoíno (Bragança-Socorro), Alkindar Monteiro Junqueira (Bragança-Itatiba), Benevenutto Moretto (Bragança-Amparo), João Hermenegildo de Oliveira (variante do Guaripocaba) e Francisco de Toledo Leme (acesso da Fernão Dias a Bragança).

Os registros de embriaguez nessas estradas totalizaram 420 entre janeiro e junho deste ano, divididos entre 112 autuações por direção sob efeito de álcool e 308 recusas em realizar o teste do bafômetro. A maioria ocorre em território bragantino e aos sábados e domingos.

Segundo as duas polícias, há correlação entre bebida e boa parcela dos acidentes, mas pontuam que a Lei Seca tem contribuído bastante para a redução no número de acidentes, principalmente porque há maior fiscalização. Este ano já foram aplicadas 118 multas pelo uso de bebida alcoólica.

Melhorias – Estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES) e divulgado no ano passado aponta que, entre 2008 e 2016, a Lei Seca teria evitado a morte de quase 41 mil pessoas.