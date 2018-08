11 mil eleitores tiveram o título cancelado

Bragança tem 11 mil eleitores com o título cancelado ou suspenso que não poderão votar nas eleições de outubro, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). São 9.741 cancelados e 1.385 suspensos. Esse contingente não regularizou o título até 9 de maio deste ano. Faltaram às três últimas eleições e não apresentaram justificativas.

Segundo o Tribunal Eleitoral, o eleitor que não votar nem justificar a ausência às urnas deverá pagar multa e ainda sofrer uma série de consequências, como não obter passaporte nem carteira de identidade, não receber salário de função ou emprego público e não poder participar de concorrência pública ou administrativa estatal.

Além disso, o eleitor ficará impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público. Ainda segundo o TSE, a multa eleitoral decorrente do não comparecimento injustificado no dia da votação varia de R$ 3,51 a R$ 35,10, dependendo da análise do juiz eleitoral da região. Cada turno de um pleito representa uma eleição para efeito dessa contagem.

Os 11 mil impedidos representam 8% dos 125 mil de moradores em situação regular e que estão aptos a votar em outubro.