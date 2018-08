Pracinhas bragantinos que integraram a FEB serão homenageados

A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convida a população para prestigiar uma homenagem aos pracinhas bragantinos que atuaram na Força Expedicionária Brasileira (FEB), na próxima sexta-feira, 10, às 8 horas.

A solenidade acontecerá na Praça Princesa Isabel, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde há um monumento em alusão aos ex-combatentes bragantinos que lutaram na Segunda Guerra Mundial.

“No dia 10 de agosto é comemorada a chegada dos pracinhas bragantinos que participaram da Segunda Guerra Mundial. Neste ano, completam-se 73 anos do retorno deles. Essa comemoração homenageará os ex-combatentes vivos que moram em Bragança Paulista, Luís Caetano de Moura, João Junqueira Pinto e Moacir Pinheiro, além de uma homenagem póstuma aos que já partiram”, explicou a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira.

A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi criada em 1943 com a intenção do Brasil entrar em combate nos campos de guerra Europeus em apoio aos Aliados no curso da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, a FEB partia rumo à Itália fascista de Mussolini, onde contribuiu com a retomada do vale do rio Serchio, que até então estava ocupada por soldados alemães, com a retomada das regiões de Massarosa, Camaiore e Monte Prano e na região de Gallicano-Barga, sofreu os primeiros contratempos. A primeira etapa realizada pelos brasileiros possibilitou que os aliados chegassem sem muitos esforços no centro da Itália e no mar Adriático.