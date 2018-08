Confira o cronograma da Campanha de Vacinação Antirrábica

A paciência dos motoristas que trafegam por Bragança e, principalmente, daqueles que aqui residem, está sendo colocada à prova pelas alterações promovidas pela Prefeitura no sistema viário. Sempre digo que toda alteração provoca uma reação e, neste caso, as mudanças quebraram a rotina de anos e anos criada pelas rotatórias, notadamente no trecho entre o lago do Taboão e o entroncamento com a avenida Plinio Salgado, que dá acesso à rodovia Capitão Bardoíno.

