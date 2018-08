Com seis jogadores do time profissional, Bragantino é goleado na Copa Paulista

A estreia do Bragantino na Copa Paulista, no sábado, 4, diante do São Caetano, não poderia ter sido pior. Nem a presença de sete jogadores da equipe principal evitou o vexame da goleada. Pior, um ex-jogador do Bragantino, Gerley, foi quem comandou a vitória da equipe treinada por outro bragantino, Pintado, ou assinalar dois gols.

Desde o início o São Caetano ditou o ritmo de jogo, mas foi nessa etapa que o Bragantino perdeu boas chances de marcar. Aos 18 minutos Gerley abriu o marcador, em jogada pela esquerda, após cruzamento de Bruno Recife. A chance do empate veio logo em seguida, com Anderson Ligeiro, mas o arremate acabou nas mãos do goleiro. E quando mais pressionava, o Leão quase toma o segundo gol, novamente com Gerley, após receber passe de Caíque. Mas aos 45 minutos, não teve jeito: Ermínio, em lance pela direita, recebeu dentro da área e chutou sem chances para Alex Alves.

No segundo tempo, desesperado em busca do resultado, o Bragantino se abriu e logo aos 12 minutos, levou o terceiro, novamente com Gerley, em jogada de Ermínio.

E as melhores chances continuaram com o time do ABC paulista, que desperdiçou pelo menos mais três chances de ampliar o placar.

O Bragantino volta a campo amanhã, às 20 horas, diante do Santos B, que fará sua estreia na competição. Nos demais jogos do Grupo C o São Bernardo perdeu em casa, 0 x 1 para o Taubaté e o Santo André goleou por 3 x 0 o Água Santa.