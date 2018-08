5ª edição do festival gastronômico TasteWeek começa essa semana

Que comer bem é uma dádiva, ninguém duvida. Agora, se for por um valor justo, fica ainda melhor. Por isso, os amantes da boa gastronomia devem ficar atentos. Entre os dias 9 e 26 de agosto acontece a 5ª edição do TasteWeek, o já tradicional festival gastronômico em Bragança Paulista.

Neste ano, serão 32 restaurantes participantes que oferecem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo.

O festival, que já faz parte do calendário de eventos oficiais da cidade, traz os menus completos por apenas R$ 39,90. Uma novidade deste ano é o lançamento do menu Premium, com um conjunto mais elaborado, por R$ 59,90, que estará disponível em alguns dos restaurantes participantes.

Durante os dezoito dias de festival, os restaurantes irão oferecer, cada um dentro da sua especialidade, diversas inovações especialmente desenvolvidas para o TasteWeek. Para aqueles com restrições a carne, há também opções vegetarianas em diversos restaurantes.

Um exemplo é a TH Burguer & Grill, que seus dois menus serão ofertados por R$ 39,90, e um deles terá filé mignon com molho gorgonzola, arroz, batata frita, como prato principal.

“O TasteWeek nasceu para isso: levar comida de ótima qualidade, por um preço justo, ao máximo possível de pessoas”, conta Giuseppe Petruso, um dos idealizadores do evento. “Já são cinco edições e continuamos crescendo. O feedback é sempre muito positivo”, diz. Além de mexer com a fome dos participantes, o evento também traz um impacto financeiro à cidade. No ano passado, os restaurantes comercializaram mais de onze mil menus, injetando cerca de R$ 439 mil na economia local. A meta para 2018 é que 15 mil pratos sejam apreciados

O caráter solidário do evento continua. Os clientes poderão optar por doar R$ 1 por menu em todos os estabelecimentos participantes. O montante arrecadado será totalmente destinado ao Lar da Benção, abrigo que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social em Bragança Paulista.