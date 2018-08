Prefeitura formaliza convênio com o SENAC e oferece cursos gratuitos à população

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, formalizou ontem convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Regional de Jundiaí, que vai oferecer cursos de capacitação gratuitos à população, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

A iniciativa foi do Fundo Social de Solidariedade do município e já estão abertas as pré-inscrições para Cuidador de Idosos, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Operações em Logística.

De 6 a 22 de agosto, os interessados deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS – na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, atrás da Câmara Municipal), de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. Na ocasião, os servidores municipais farão uma entrevista seletiva de acordo com os pré-requisitos estipulados, como ser desempregado ou de baixa renda, levando documento de identidade, CPF, certificado ou histórico escolar que prove a conclusão ou que ainda está em curso regular, além de comprovante de endereço.