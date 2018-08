Vacinação antirrábica começa no dia 11

Para quem deseja imunizar cães e gatos contra a doença da raiva, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica, dá início no sábado, 11, à Campanha de Vacinação Antirrábica, que será lançada durante o evento ‘#Vigilância em Ação’, das 8h às 12h, no Lago do Taboão.

O propósito da campanha é vacinar todos os animais contra a raiva e prevenir a ocorrência de doença, que podem afetar os humanos.

Podem ser vacinados animais com idade superior a 3 meses e fêmeas gestantes. No caso de cães bravos é orientado que sejam levados com focinheira para evitar mordeduras e, para gatos, toalhas que ajudam a evitar arranhões no momento da aplicação. A vacina é anual.

Bragança vacinou no ano passado 15.591 cães e 2.798 gatos. A meta proposta para este ano é que 21.760 cães e 2.744 gatos recebam a dose da vacina, números que representam 80% da população animal do município, segundo dados do Instituto Pasteur.

Os dois primeiros dias de vacinação acontecem na zona rural, com as equipes nos seguintes bairros: dia 13, Morro Grande da Boa Vista (na escola, das 8h30 às 10h50) e Água Comprida (praça da igreja, das 13h30 às 16 horas). Dia 12, no Morro Grande da Boa Vista, em três locais: associação de moradores, no Arcanjo, das 8h30 às 9h30; na escola do Buozo, das 9h40 às 10h50 e na igreja evangélica, das 13h30 às 16 horas.