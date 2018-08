Com ajuda do Luverdense e empate contra o Operário, Bragantino se classifica

Depois de ver ameaçada a classificação para as quartas de final do Brasileirão Série C, o Bragantino conseguiu se qualificar ao empatar contra o líder do grupo, o Operário-PR, em 1 x 1, no domingo, 5. Mas o resultado por si só não garantia a passagem. A ajuda veio do Luverdense, que jogando em Santa Catarina, diante do lanterna Joinville, perdeu por 4 x 2 e não pode mais alcançar o alvinegro.

O jogo – O Bragantino começou melhor, embora permanecesse a maior parte do tempo na defensiva. Explorava os contra-ataques e grande chance aos 8 minutos quando Buiú cruzou para a área e Rafael Chorão chutou para fora.

O Operário seguia com maior posse de bola e aos 25’ Bruno Batata mandou para as redes depois de um cruzamento da direita feito por Clayton. Na frente no placar, o time paranaense passou a controlar a partida, porém sem se arriscar e não permitir os contra-ataques do Bragantino.

Na etapa complementar o Leão modificou um pouco sua forma de jogar e a entrada de Marquinhos, no lugar do lateral Marlon, tornou o time mais ofensivo. Fabiano, que vinha atuando no meio, foi recuado para sua posição original, a lateral esquerda. A mudança deu nova perspectiva ao time que chegou ao empate logo aos 59’, quando Vitinho recebeu dentro da área e, cara a cara com o goleiro Simão, apenas tocou para empatar.

O que se viu depois disso foi um Operário que se abriu mais para buscar a vitória e um Bragantino que, com espaços, não precisou depender tanto dos contra-ataques. Os dois times tiveram a oportunidade de desempatar, porém a igualdade foi até o final.

Com o resultado, e a derrota do Luverdense para o lanterna Joinville, 4 x 2, jogo realizado em Santa Catarina, o Bragantino ficou com a quarta e última e vaga do grupo. Antes das quartas de final, joga pela última rodada no Nabizão, no sábado, diante de um Cuiabá já classificado.

O adversário do Bragantino nas quartas só será conhecido depois dessa última rodada, pois Náutico e Atlético-AC estão separados por três pontos na briga pelo primeiro lugar do Grupo A.