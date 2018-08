Dia ‘D’ vacinou mais de mil crianças

O ‘Dia D’ de mobilização da campanha de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil) e sarampo, imunizou mais de mil crianças no sábado, 4, segundo informações veiculadas pela assessoria da Prefeitura.

Segundo a nota, foram 1.116 doses contra a pólio e 1.114 contra o sarampo. As vacinas foram administradas somente a quem apresentou a carteira de vacinação.

A campanha vai até o dia 31 de agosto e a meta é imunizar 95% do grupo alvo, que em Bragança é de 7.032 crianças. Os adultos com idade até 58 anos podem se vacinar contra o sarampo em qualquer UBS, e verificar se há necessidade de receber a dose.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), três países ainda são considerados endêmicos (Paquistão, Nigéria e Afeganistão). O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Certificação de Área Livre de Circulação do Poliovírus Selvagem.