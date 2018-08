DER NÃO INFORMA PRAZO NEM SE HÁ RECURSOS: Bragança-Socorro: duplicação da rodovia volta à estaca zero

Na manhã de ontem a Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, em resposta a GB, informou que “não desistiu” das obras previstas para a SP-008, “Rodovia Capitão Bardoíno”, orçada em quase R$ 800 milhões, que foi retirada do programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Disse a GB, de forma sem precisar de onde virão os recursos, que a licitação será incluída em novo programa de financiamento. Aventou duas possibilidades: por meio de recursos próprios do DER (Departamento Estadual de Rodagem), sem contudo especificar se existe rubrica no orçamento da estatal para essa finalidade, ou de financiamento externo, mas não fez qualquer citação sobre o BID.

A espera das obras por parte dos usuários da rodovia vai ter que continuar por tempo indeterminado, pois o órgão também não esclareceu quando pretende dar início a um novo projeto para ser discutido e, uma vez aprovado, permitir o início das obras.

O DER informou à GB que o projeto de duplicação e demais adequações da rodovia haviam sido orçadas em R$ 413,5 milhões, após conclusão do projeto e das audiências públicas realizadas em 2016.

“Na ocasião novas solicitações foram apresentadas pelos municípios, lideranças políticas da região e da comunidade, para inclusão de novas obras no projeto, como a construção viária para interligação da SP-008 e SP-095 – Rodovia Benevenuto Moretto (Bragança/Tuiuti), em Bragança Paulista. Isso resultou na necessidade do projeto ser revisto”, dizia a nota.

O novo projeto executivo prevê a construção de um viaduto interligando a Rodovia Capitão Bardoíno à Benevenuto Moretto e ainda a implantação de uma alça de acesso ao Jardim Iguatemi, no km. 93,5. O valor estimado ficou em R$ 378,9 milhões, o que elevou o custo inicialmente previsto para quase R$ 800 milhões.

A situação também se aplica à contratação de obras na SP-063, Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, que faz a ligação entre Itatiba e Bragança Paulista, orçadas à época em R$ 213,9 milhões, que aguarda nova programação orçamentária para sua realização.

O que ficou claro na nota do DER é que não há qualquer previsão para se elaborar um novo projeto e muito menos de onde sairão os recursos necessários. A promessa de que ‘não desistiu’ da obra é vaga e não atende aos interesses de Bragança e demais cidades da região.

Deputado – À imprensa, o deputado Edmir Chedid, que desenvolveu todo um trabalho para que as obras fossem realizadas, disse que foi pego de surpresa com a decisão e que vai brigar para que elas saiam o mais rapidamente possível, e que a duplicação, pelo menos, poderia ter sido iniciada em um dos trechos, já que a duplicação foi dividida em cinco lotes.