Exposição “No caminho do diamante”, na Secretaria de Cultura e Turismo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está recebendo a exposição “No caminho do diamante”, da artista Jojo Bernardini, composta por 10 telas.

A exibição está sendo realizada na sede Secretaria de Cultura e Turismo, até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta, das 8h às 18h, na Av. Alpheu Grimello, 981, Taboão.

Jojo Bernardini é uma artista ítalo-brasileira, especialista em pinturas de Thangkas Tibetanas, um tipo de arte originária do Tibete que representa deuses, deusas, mandalas e figuras históricas. Ainda jovem, mudou-se para o Nepal para aprimorar seus estudos nas artes, lá frequentou a escola Tsering Arts School do Mosteiro Budista Shechen e realizou a exposição individual “Yellow Eye”. No Brasil, realizou pinturas para o Templo tibetano Odsal Ling, em Cotia-SP.

Formada em Artes Plásticas pela Escola Panamericana de Arte e Design, em São Paulo, atualmente, é moradora de Bragança Paulista e realiza pinturas por encomendas e exposições através do Atelier Bernardini.

Os interessados em expor seus trabalhos, devem ligar na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no telefone (11) 4034-6570 e agendar uma conversa com Betânia Pereira.