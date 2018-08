OAB lança em agosto campanha nacional por votos válidos

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lança na próxima semana campanha nacional de conscientização do eleitor sobre a importância do voto válido. A ação é complementar à iniciativa da instituição para fiscalizar o comportamento dos candidatos a cargos eletivos durante a corrida eleitoral de outubro.

O presidente nacional da entidade, Claudio Pacheco Prates Lamachia, disse ser papel “fundamental da OAB” participar do processo democrático brasileiro e ressalta risco do voto de protesto.

“Muito tem se dito sobre o voto nulo ou branco. Isso é um verdadeiro absurdo, porque não vamos mudar o que está hoje a partir de uma omissão”, afirma. Lamachia pondera que a campanha tem por princípio destacar o “poder e o dever” do eleitor ao participar do processo democrático.

“A consequência de uma escolha mal feita é o que vemos hoje no Brasil: Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Delcídio do Amaral (parlamentares preso por envolvimento em casos de corrupção) e tantos outros não chegaram (ao poder) por acaso. Foram colocados por nós, eleitores”, pondera.

Além da campanha nacional, a OAB lança um aplicativo para celulares no qual a população poderá denunciar atos ilegais praticados por candidatos a cargos públicos durante a corrida eleitoral.

“Cada brasileiro que detectar alguma coisa que seja ilegal no contexto da política eleitoral e partidária terá no aplicativo canal para fazer a denúncia”, diz.

Fake News – O impacto das fake news (notícias falsas) também preocupa a OAB nacional. O tema voltou aos holofotes pela disseminação de conteúdo mentiroso entre usuários nas redes sociais. A entidade teme a influência dessa prática na corrida eleitoral de outubro, em um ambiente politicamente polarizado.

O fato motivou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a criar uma força-tarefa para combater a prática. A atuação será para retirar do ar o material com incorreções. “O resultado de uma eleição pode ser alterado partir de notícias falsas. Isso não é bom para uma democracia”, afirma Lamachia.

O presidente nacional da OAB atribui parcela da responsabilidade no combate a essa prática ao eleitor, que deve questionar o conteúdo que recebe via redes sociais. “Precisamos de uma depuração na política, mas isso deve ser feito de forma inteligente e responsável”, acrescenta.

No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei tratando do tema. Entre as medidas propostas, estão a criminalização da criação e difusão desses conteúdos e a obrigação das plataformas de retirar mensagens falsas, sob pena de aplicação de multas pesadas. Leis nesse sentido são válidas desde maio na Europa.

Vítimas – A escalada da violência contra advogados no exercício da profissão é alvo de um estudo coordenado pela OAB. O presidente da entidade, Claudio Pacheco Prates Lamachia, indica possível envolvimento de facções criminosas contra a categoria, numa tentativa de intimidação para evitar que crimes sejam levados a julgamentos. “Se isso for constatado, é algo seriíssimo no contexto da democracia”.

Conforme ele assegura, o levantamento vai abordar a motivação desses crimes e os encaminhamentos para a identificação e punição dos envolvidos. “Nacionalmente, casos de violência contra advogados cresceram muito, inclusive com assassinatos”, diz.

Segundo o presidente estadual da OAB, Marcos da Costa, ao menos dois profissionais paulistas foram mortos nesse ano por decorrência de suas ações nos tribunais. “Há claros indícios de serem motivados devido à atividade profissional”.

Lamachia acredita que esse cenário mudaria com a aprovação do projeto de lei que torna crime o desrespeito às prerrogativas dos advogados. A matéria já foi votada no Senado e avançou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

A medida estabelece detenção de 1 a 4 anos caso seja desrespeitada alguma regra necessária ao exercício da advocacia, como a inviolabilidade do escritório do profissional e o sigilo entre advogado e cliente.

A penalidade pode ser aumentada em até dois terços caso seja cometida por agente público que atente contra a integridade física ou a liberdade do profissional do Direito.