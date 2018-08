Cidade contabiliza mil eleitores com 16 e 17 anos

O número de jovens com 16 e 17 anos que podem votar nas eleições de outubro cresceu 33,9% em Bragança na comparação com o último pleito, em 2016. Naquela oportunidade eram 745 eleitores e este ano são 998, ou seja, 253 novos inscritos. Os rapazes são maioria (753).

Jovens nessa faixa etária, assim como analfabetos e idosos acima de 70 anos não são obrigados a votar.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativos a junho deste ano, essa faixa etária representa 0,80% do total de 125.204 eleitores da cidade.

Desestimulo – O interesse de adolescentes em votar, inclusive entre aqueles que o farão pela primeira vez, é muito pequeno nas cidades do interior, e nem mesmo a forte presença em redes sociais, segundo especialistas, ambiente em que os candidatos divulgam seus programas e propostas, serve de estímulo para que os jovens façam o cadastramento eleitoral.

Em período de descrença política, o engajamento de jovens é mais complicado, e até em questões alheias à política. Houve um instante em que isso parecia ser possível, em 2013, através de movimentos como o Vem Pra Rua e MBL, mas que não foram suficientes para incentivar a participação no processo eleitoral, a começar pela inscrição como eleitor.

Jovens ouvidos pela GB disseram que se não há interesse da juventude no processo político, a contrapartida também é verdadeira, ou seja, os políticos não esperam nada dos jovens, muito menos que votem.