Estimativa de habitantes da Fundação Seade difere do IBGE

As estimativas populacionais nas cidades do Estado de São Paulo, referentes a 2018 e divulgadas esta semana pela Fundação Seade, diferem muito das que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ainda vai informar com data retroativa a 1º de julho deste ano. A Fundação divulgou esta semana que Bragança Paulista contabiliza 160.840 habitantes. Os números do IBGE são mais robustos: a estimativa ainda de 2017, já apontava que a cidade tinha 164.163 pessoas, ou seja, 4 mil a mais.

Fica evidente que os métodos adotados pelos dois órgãos são diferentes. Os números do IBGE, que devem sair nos próximos dias, deverão elevar ainda mais essa diferença. A taxa de geométrica de crescimento populacional de Bragança, segundo a Fundação, é de 1,17%.