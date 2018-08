Aumento no número de eleitores desacelera em Bragança

Cada vez mais o brasileiro perde o interesse pelas eleições, pela política de modo geral. Isso é comprovado quando se verifica o ritmo de crescimento do colégio eleitoral da cidade na última década.

Levantamento feito pela GB, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revela que o crescimento no número de votantes entre 2016 e 2018 foi de 2,9%, o menor índice da década e praticamente igual ao período entre 2014/2016.

Há dois anos, nas eleições municipais, a cidade possuía 121.654 eleitores. Para o pleito deste ano estão inscritos 125.204. Ou seja, em dois anos ganhou 3.550 votantes. Esse número é quase a metade da evolução registrada entre 2008 e 2010, quando o crescimento foi de 5% e 5.214 novos eleitores (ver quadro).

Para analistas políticos, a desaceleração no aumento de eleitores é um fenômeno registrado em todo o País que está diretamente ligado à descrença com os políticos e o sistema eleitoral. Não há mais interesse em votar e isso tem sido expressado nas últimas quatro eleições, com recordes de abstenções. Em Bragança, no pleito de2016, somando-se abstenções, votos brancos e nulos, o percentual de eleitores que aderiram ao ‘não voto’ ultrapassou 32%.

Ainda segundo os analistas, no Brasil e até em outros países a chamada ‘democracia representativa’ está em estado terminal. A população não se sente representada por esse modelo de governo e espera por outro tipo de gestão governamental e processo político-eleitoral.

Se o voto facultativo não existe oficialmente no Brasil, o eleitor está fazendo uso de estratégias para não votar, como justificar o voto ou pagar a multa por ausência.