PESQUISA DA CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS: ‘Mapa do crack’: Epidemia tem nível alto em Bragança

As populações de Bragan­ça e Atibaia convivem com risco alto para o consumo de crack, de acordo com le­vantamento feito pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados do ‘Observatório do Crack’, os dois municípios estão classificados como de alto risco para a infestação da droga. Neles, vivem mais de 300 mil pessoas.

Em Bragança a apreensão de drogas aumentou quase o dobro no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Foram 7 ocorrências contra 4, em igual período do ano passado, 75% de crescimento.

Mapeamento das autori­dades policiais mostra que Bragança abriga cracolândias em todas as regiões da cida­de, além de pontos de venda de drogas. Embora não haja informação oficial, estima-se que 80% dos homicídios têm relação com o tráfico.

Ocorrências de porte e trá­fico de entorpecentes regis­tradas pela Polícia somaram 146 este ano (janeiro a junho), e 144 no mesmo período do ano passado.

Áreas – De acordo com o levantamento da CNM, as áreas afetadas pelo crack têm os seguintes percentuais: Saúde (29,83%), Assistên­cia Social (23,07%), Educa­ção (26,74%) e Segurança (20,35%).

Em relação aos enfrenta­mentos: Mobilização e orien­tação da sociedade (12%), Prevenção de uso (11,7%), Tratamento de dependentes (9,5%), Ampliação das redes de atendimento (7,9%), Aten­dimento a familiares e amigos (10,2%), Diagnóstico sobre consumo (7,7%), Combate ao tráfico (7,9%), Estudos e pesquisas (7,6%) e Outras (7,3%).

Saúde – A Secretaria de Saúde de Bragança infor­mou que o atendimento para tratamento de dependência química é multidisciplinar, é feito no Caps (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), que são serviços especializados e atendem sob livre demanda. A UPA da Vila Davi é o centro de refe­rência para atendimentos de saúde mental e emergencial, mas que também são feitos nas UPAs. Dependendo do caso, os pacientes podem ser encaminhados CAPS AD, CAPS II, CREAS, Espaço do Adolescente, Ambulatório Infanto-Juvenil ou para o Hospital Dia – HUSF.

Comparativamente, se­gundo a pasta, o número de atendimentos no primeiro semestre de 2017 foi de 1.248 e no mesmo período deste ano de 1.293. em grupos, 3.423 de janeiro a julho do ano passado e 2.870 nos seis primeiros meses de 2018.

Narcóticos Anônimos – Ou­tro recurso para recuperação de dependentes químicos é a irmandade de Narcóticos Anônimos (NA), que rece­be diariamente, em todo o mundo, milhares de adictos (dependentes químicos) em suas salas em busca de recuperação.A irmandade oferece um ambiente saudá­vel de recuperação aos seus frequentadores, que através de um programa de 12 pas­sos, iniciam o processo de recuperação. Interessados em conhecer o funcionamen­to de Narcóticos Anônimos podem entrar em contato através do telefone 0800- 8886262 a ligação é gratuita. Em Bragança existem salas de NA nos endereços: Gru­po Estar Limpo: Praça Raul Leme, S/N – Cripta da Igreja Catedral à Praça Raul Leme, S/N – Cripta da Igreja Cate­dral Segunda, quarta e sexta às 20h30, sábado: às 20h e domingo às 17h; Grupo 3ª Tradição: Rua Santa Filo­mena, S/N – Vila Aparecida (Embaixo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida) Quarta às 20h, quinta, sábado às 19h00 e domingo às 19h30; e Grupo Gratidão: Rua Dja­nira B. Bertolotti, 299 – Padre Aldo Bolini – Segunda, Terça, quinta e sexta às 19h, sábado às 19h30 e domingo às 10h.