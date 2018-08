Bragantino tenta a vitória em Ponta Grossa para não depender da última rodada

O técnico Marcelo Veiga ainda não divulgou qual a escalação do Bragantino para amanhã à tarde, 15h30, no Estádio Germano Krüger, enfrentar o Operário de Ponta Grossa, partida válida para penúltima rodada do Brasileirão Série C. Ainda com a vantagem de quatro pontos sobre seus perseguidos diretos (falta apenas uma vaga a ser definida no grupo), o Leão precisa da vitória para selar sua passagem às quartas de final.

A expectativa é que o time volte a apresentar o bom futebol que vinha mostrando principalmente fora de casa e não depender da última rodada, mesmo jogando em casa.

Se ainda não tem certeza qual a formação que entrará em campo, Veiga sabe que não vai poder contar com a zaga titular, Lázaro e Guilherme Mattis, ambos suspensos por cartões amarelos. Os prováveis substitutos, que durante a semana treinaram no time de cimam, devem ser Júnior Goiano e Juliano.

O volante Magno, que cumpriu suspensão na derrota para o Luverdense, no último sábado, é cotado para ficar com a vaga no meio-campo, saindo Walfrido. O time provável: Alex Alves, Buiú, Junior Goiano, Juliano e Fabiano; Adenilson, Magno, Rafael Chorão e Vitinho; Marquinhos e Matheus Peixoto.

Operário-PR – O time paranaense, que lidera o Grupo B, quer manter a posição para entrar em vantagem na próxima fase, quando começa o sistema mata-mata, e decidir o jogo da volta em casa.

O técnico Gerson Gusmão acredita na força do time jogando em seu estádio, onde está invicto. Em 17 partidas venceu 15 e empatou duas. Mas não quis adiantar com qual time entrará jogando. Mas não deverá ser muito diferente daquele que empatou sábado último em Ribeirão Preto, contra o Botafogo: Simão, Chicão, Alisson, Rodrigo e Peixoto; Erick, Cleyton, Índio e Xuxa; Bruno Batata e Robinho.