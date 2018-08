PRIMEIRO ‘DIA D’ ABRE A CAMPANHA: Vacinação contra pólio e sarampo começa hoje

Crianças entre 1 e 5 anos de idade terão de se imunizar durante a Campanha de Vacinação contra poliomielite e sarampo que começa hoje, 4 de agosto.

Com o registro do sarampo em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil – principalmente em Estados da região Norte -, a vacina contra a doença foi incluída na campanha contra a pólio, que seguirá até o dia 31 de agosto. Este ano, a mobilização terá dois ‘Dia D’. Além de hoje, na abertura da campanha, o dia 18 também será de plantão nas UBS (Unidades Básicas de Saúde).

Segundo números da Secretaria Municipal de Saúde, Bragança deverá imunizar 7.032 crianças para alcançar a meta de 95% determinada pelo Ministério da Saúde. O município tem chegado próximo disso e não apareceu na recente lista divulgada de 312 cidades que estão em estado de alerta para a poliomielite. A vacina contra o sarampo é tríplice viral, que imuniza também contra a rubéola e a caxumba.

Todas as 24 unidades básicas de saúde (SUS) vão atender a população durante o período da campanha, prevista para até 31 deste mês, no horário normal de expediente, das 8h às 17 horas: Santa Luzia, Vila Aparecida, São Vicente, Toró, Casa de Jesus, Madre Paulina, Planejada I, Planejada II, Pedro Megale, Nilda Colli, Água Comprida, CDHU, Centro de Saúde, Parque dos Estados I, Parque dos Estados II, São Lourenço, São Miguel, Cidade Jardim, Henedina Cortez, Água Claras, Vila Davi, Vila Bianchi, Vila Mota e Hípica Jaguari.

Adultos – Também a partir desse sábado, adultos que possuam apenas uma dose ou nenhuma da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deverão procurar uma das unidades de saúde para a atualização da carteira de vacina.