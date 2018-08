CONSEG debate segurança nas escolas

Na quarta-feira, 25, membros do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG, se reuniram na sede da OAB para mais uma reunião. Os principais pontos discutidos foram os índices de criminalidade no município e segurança nas escolas.

Estiveram representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Vice-diretores de Escolas Estaduais, professores mediadores e munícipes.

Dentre os inúmeros temas tratados na reunião foi destacado a redução dos índices de criminalidade no município, seguido de orientações gerais sobre segurança e combate à criminalidade nas escolas. Foi destacado pelas autoridades presentes a importância do registro de ocorrência escolar (ROE) nos casos de ilícitos praticados nas escolas, e que esses números sejam repassados as polícias.

A próxima reunião do CONSEG está agendada para o dia 29 de agosto, quarta-feira, com hora e local a ser agendado.

