Após quatro anos, Guarda Civil Municipal recebe novo fardamento

Na última quarta-feira, 26, Guardas Civis Municipais (GCMs) receberam novos fardamentos após quatro anos sem atuação de farda completa. O fardamento completo inclui calças, camisas, gandolas, cinturão equipado com coldre, porta carregador, botas para os GCMs da Cavalaria e Equipe Motorizada, coturnos, botas operacionais, capa de chuva, jaqueta, bonés, boinas e cinta.

O Secretário de Segurança e Defesa Civil, Alexsandro Olegário, disse que a padronização dos agentes de segurança do Município é fundamental. “A ação contribui também com a autoestima dos servidores, que há mais de 4 anos não atuavam com o fardamento completo”.

A GCM vem recebendo investimentos como Teste Psicológico; cursos de aperfeiçoamento em segurança, formação dos 12 GCMs contratados em 2017 pelo Centro de Instrução próprio; em fase de conclusão, a compra de 20 armas novas, compra de munições para treino de requalificação da tropa e a compra de espargidor de gás lacrimogêneo, aguardando autorização do Exército; e em licitação a compra de coletes balísticos e a locação de quatro viaturas (SUV) para patrulhamento.

A solenidade de entrega aconteceu Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM), na presença dos delegados da Polícia Civil Dr. Carlos Eduardo Silveira Martins (Seccional) e Dr. Sandro Molinari, Capitão PM e Comandante da 1ª Cia., Hamilton Ramos Busato, o Chefe de Instrução do TG 02-009 Subtenente Francisco Eudes Morais da Cunha, prefeito em exercício Amauri Sodré, secretário municipal Alexsandro Olegário da Silva (Segurança e Defesa Civil), demais secretários e vereadores.