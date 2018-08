Mão única nas ruas Alpheu Grimello e Teixeira

A Prefeitura anunciou ontem que a mudança para “mão única” das ruas Alpheu Grimello (sentido Bairro Santa Helena) e Teixeira, (sentido Praça Nove de Julho), passará a valer a partir da segunda-feira, 06 de agosto.

A mudança, que estava programada para valer a partir de ontem não ocorreu porque a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realizará pintura e sinalização das alterações da Praça Nove de Julho, bem como orientação aos motoristas com as novas medidas, e para isso aguarda o término do asfaltamento na região da antiga rotatória.