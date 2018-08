FUGINDO DAS MÃOS: Bragantino perde e diferença sobre 5° colocado pode chegar a um ponto

A confortável diferença de 9 pontos para o quinto colocado do grupo (quatro se classificam) não existe mais. O Bragantino voltou a perder no sábado, 28, para o Luverdense, e a distância para seus perseguidores diretos caiu para 4 pontos. Como joga fora de casa no próximo sábado, diante do Operário-PR, líder do grupo, essa diferença pode chegar a um ponto na última rodada.

A equipe voltou a cometer os mesmos erros verificados diante do Volta Redonda, só que desta vez com um agravante que até então não era visto: a defesa começou a errar mais e o time tomou três gols pela primeira vez na competição.

O jogo – Desde o início o Luverdense se mostrou mais organizado em campo e não deu espaços para o alvinegro chegar ao gol mato-grossense. De tanto insistir o Luverdense abriu o marcador ao 23 minutos, com Rubinho, numa linda cobrança de falta, e antes que o time de Veiga respirasse, marcou o segundo, seis minutos depois, através de Lucas Braga, em jogada pela direita e cruzada por Adriano. O meia apareceu nas costas da zaga e empurrou para as redes. Sem alternativa, o Bragantino se lançou ao ataque, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário.

Na etapa complementar o time voltou mais agressivo e conseguiu descontar a vantagem aos 14 minutos, Após cruzamento de Marquinhos, o atacante Fernandinho cabeceou para o fundo das redes. E tentou por todos os meios chegar ao empate, mas esbarrava na defensiva alviverde. Quando mais buscava a igualdade, o zagueiro Guilherme Mattis foi expulso e o time da casa aproveitou a superioridade numérica para assinalar o terceiro gol, através de Tiarinha, em jogada de contra-ataque iniciada por ele.

Com a classificação nas mãos, o Bragantino mais uma vez pode morrer na praia. E parece sina: ou briga na última rodada para se classificar ou para não ser rebaixado.

Não há plano B para os comandados do técnico Marcelo Veiga. Tem que fazer três pontos dos seis em disputa.