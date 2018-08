Servidores municipais recebem primeira parcela do 13º salário

Servidores municipais receberam a primeira parcela do 13º salário na última sexta-feira, 27.

Segundo a assessoria do Palácio Santo Agostinho, o pagamento antecipado ajudará os servidores nas despesas pessoais e planejamento financeiro.

No total, 1298 servidores optaram pela antecipação de 50% do 13º salário, representando 1/3 dos funcionários da Prefeitura, relativo a parcela tradicionalmente paga em novembro. Foi empenhado R$1.725.960,00 líquido em créditos e a ação também deverá aquecer a economia local. O saldo complementar será pago em dezembro.