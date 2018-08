Secretaria não informa se postos tem vacina contra a meningite em Bragança

A Secretaria Municipal de Saúde não informou qual a situação dos estoques da vacina de meningite meningogócica C nos postos de saúde. A solicitação feita pela GB não recebeu resposta sobre existência ou não de doses, quantas são repassadas à cidade por mês, se houve aumento na procura por parte da população e se mantém estoque estratégico para atendimentos emergenciais.

Também não emitiu nenhum comunicado oficial para conhecimento público, se há problemas com esse medicamento em Bragança.

As vacinas que combatem a meningite estão em falta em todo o País, segundo o Ministério da Saúde, pelo atraso na produção de entrega pela Funed (Fundação Ezequiel Dias), laboratório que produz o medicamento. O atraso na entrega chega a ser de dois meses.

Mães se mostram preocupadas com a falta da vacina, e algumas até pensam em comprá-las, porém o preço é salgado: entre R$ 220 e R$ 700.

Meningite C – A meningite meningocócica é uma doença bacteriana que, se não for tratada, pode levar a morte. Estatísticas mostram que 8% a 15% dos pacientes diagnosticados vão a óbito, já que uma das formas de manifestação é a infecção das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A mais grave delas atinge a corrente sanguínea, chamada meningococcemia.

A transmissão acontece de uma pessoa para outra por meio de contato direto, com gotículas respiratórias da tosse, do espirro e beijo. Os principais sintomas incluem febre, irritabilidade, dor de cabeça, perda de apetite, náusea e vômito.

Após contraída, se não for administrada dentro de 24 horas ou, no máximo, 48 horas, a meningite meningocócica pode se tornar fatal, com ocorrência de 50% dos casos. Aos sobreviventes, pode resultar em dano cerebral, perda auditiva ou incapacidade em 10% a 20%.

Para se prevenir, a vacina conjugada, que faz parte do Calendário Nacional de Vacinação, deve ser aplicada em três doses, aos três e cinco meses, com reforço aos 12 meses. Em crianças que não receberam o reforço, a vacina poderá ser feita até os quatro anos.