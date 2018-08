Prefeitura e Fatec vão informatizar Museu Municipal Oswaldo Russomano

O Museu Municipal Oswaldo Russomano vai ser informatizado através de uma parceria firmada na quinta-feira, 26, entre a Prefeitura e a Fatec Jornalista Omair Fagundes de Oliveira.

Está prevista a participação de alunos do curso de Tecnologia da Informação na elaboração de um programa específico com o intuito de catalogar e digitalizar todas as peças do acervo local. Esse programa otimizará o trabalho interno e a interação com os visitantes, que também poderão utilizar do sistema informatizado.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pretender disponibilizar o acervo museológico em ambiente digital, mas ainda não há prazo para isso.

O intuito é a informatização e a preservação dos materiais e da história, além da democratização do acesso a documentos históricos, fundamentais para a identidade histórica municipal e até regional.