Mais de 12 mil alunos da rede estadual voltam às aulas

Depois de uma pausa no ano letivo, 12.381 estudantes matriculados na rede estadual em Bragança Paulista retornam das férias e iniciam o segundo semestre na próxima quarta-feira, 1º de agosto.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, para garantir os 200 dias letivos, previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), as escolas devem encerrar a programação pedagógica, no máximo, até o dia 20 de dezembro. Na rede municipal os mais de 15 mil alunos tiveram um período menor de férias e retomaram as aulas no dia 17 último. Os estudantes de escolas particulares, a exemplo da rede estadual, reiniciam o ano letivo no dia 1º de agosto.