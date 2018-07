Centro Pop divulga balanço de atendimentos semestral

A Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), divulgou o balanço semestral de atendimentos do Centro de Referência Especializado em População de Rua (Centro Pop), prestados no primeiro semestre. Ao todo foram realizados 1.230 atendimentos, 426 abordagens, 588 passagens de ônibus às cidades de origem e 188 encaminhamentos à Casa de Passagem.

O espaço registra 25 atendimentos por dia e abordagens noturnas todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com apoio da Guarda Civil Municipal.

O Centro Pop é um espaço de referência para o convívio em grupo, com acompanhamento e atendimento psicossocial, investigação social, identificando as relações familiares e promovendo o retorno desse vínculo para que as pessoas deixem as ruas. Também são oferecidos café da manhã e da tarde, banho, encaminhamento para consultas, retirada de 2ª via de documentos, inserção no mercado de trabalho e participação em cursos profissionalizantes.

Para solicitar uma equipe de Abordagem Social, em qualquer ponto da cidade, basta entrar em contato com o Centro POP, pelo telefone (11) 4032-6400 ou se dirigir ao Centro, que fica na Avenida Doutor Adriano Marrey Junior, 967, na Penha.