Secretaria de Saúde aumenta frota de ambulâncias

A frota de ambulâncias da Secretaria da Saúde será aumentada com a aquisição de 9 unidades. As três primeira já estão na Prefeitura e aguardam a liberação dos documentos.

As ambulâncias tipo A (ambulâncias brancas), são destinadas ao transporte de pacientes que necessitam de locomoção para os serviços de saúde, como o acesso a consultas, exames e internações para cirurgias eletivas.

Os novos veículos chegam através de recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Herculano Passos, que destinou R$1,3 milhão para a compra de 8 ambulâncias e mais R$170mil, do Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, para a aquisição de mais um veículo. Ao todo, são transportados 3.400 pacientes por mês, com média de atendimentos, dentro do município, de 1.200 pacientes e, mais 2.200 de outras localidades.