Festa da Linguiça será em setembro

A Secretaria de Cultura e Turismo abriu chamamento público para convidar produtores de linguiça a participar do Festival da Linguiça de Bragança Paulista 2018. A empresas participantes devem estar com a documentação fiscal regular e ter registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e Serviço de Inspeção Federal (SIF). Os interessados tem até o dia 1º de agosto para a entrega dos documentos na Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado. O evento será nos dias 6 e 9 de setembro, no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) e deve ter 20 expositores, além de shows musicais e parque de diversões.